Sono in arrivo i pannelli OLED da 32, 34 e 39 pollici: la conferma di LG Display

LG Display ha confermato l’estensione della sua gamma di pannelli OLED, con l’aggiunta di tagli da 32, 34 e 39 pollici. Inoltre, presto prenderà anche il via la produzione dei pannelli OLED trasparenti da 30 e 77 pollici.

La compagnia asiatica ha anche spiegato che oltre ai pannelli per monitor OLED già esistenti da 27 pollici in 16:9 e 45 pollici in 21:9, sarà avviata la produzione anche dei pannelli per monitor OLED 16:9 da 32 pollici e OLED 21:9 da 39 pollici.

LG Display fornisce pannelli WOLED a LG Electronics, Acer, ASUS, BenQ, Philips, Sony, Panasonic ed altri marchi, ma almeno al momento non è chiaro quando la società intende avviare la produzione di mass. Non è da escludere però qualche annuncio all’IFA 2023 della prossima settimana o - più probabile - al CES 2024 in programma a Las Vegas a Gennaio.

L’annuncio dell’ampliamento della lineup è arrivato direttamente dall’amministratore delegato di LG Display, Yeo Jun-ho nel corso del K-Display Business Forum tenuto al COEX di Seoul la scorsa settimana, ed è stato immediatamente riportato dal quotidiano coreano The Elec.

Particolarmente interessante è l’annuncio anche sulle nuove dimensioni degli OLED trasparenti da 30 e 77 pollici, per cui è prevista l’entrata in produzione alla fine del 2023.