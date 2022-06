In arrivo rimodulazione Vodafone dal 7 luglio 2022: definiti i clienti interessati

In seguito alla serie di rimodulazioni Vodafone di maggio 2022, l’operatore telefonico di origine britannica ha avviato una nuova campagna SMS per altre rimodulazioni verso una quantità limitata e già specificata di clienti: vediamo assieme i dettagli ora noti per questi aumenti di prezzi di luglio 2022.

Come ripreso dai colleghi di MondoMobileWeb, alcuni clienti Vodafone Silver hanno iniziato a ricevere oggi, 6 giugno 2022, un SMS come il seguente: “Modifica contrattuale: Per darti un’offerta più semplice e chiara al 100% Vodafone si rinnova. Cosa cambia: Vogliamo darti la tranquillità di vivere al massimo la Rete dei record: dal prossimo rinnovo avrai ogni mese 100 Giga, minuti e SMS illimitati. Inoltre, i servizi che ti permettono di essere sempre raggiungibile come segreteria telefonica, chiamami e la continuità di servizio in caso di esaurimento del credito, saranno gratuiti. E tutto questo a X,XX euro in più al mese, dal primo rinnovo successivo al 07/07”.

Come si evince dal messaggio, i clienti selezionati hanno una SIM con offerta tariffaria Vodafone Silver con prezzo personalizzato per ciascuno di essi. Allo stesso modo, l’aumento di prezzo che avrà luogo a partire dal 7 luglio 2022 avrà una natura variabile tra 0,50 e 3 euro. Come sempre, il cliente interessato potrà dunque esercitare il suo diritto di recesso senza penali o costi aggiuntivi entro e non oltre il 6 agosto 2022.

A fine maggio è invece scattata una nuova campagna Winback con offerta da 6,99 Euro al mese.