In arrivo rimodulazione WindTre: aumentano costo e Giga per alcuni clienti

Non c’è solo la rimodulazione Vodafone di novembre in arrivo per alcuni clienti di rete fissa. I consumatori italiani dovranno prepararsi anche a una imminente rimodulazione WindTre per alcune offerte Mobile: la campagna SMS di avvertimento è cominciata ufficialmente.

Secondo quanto ripreso dai colleghi di MondoMobileWeb, infatti, l’operatore telefonico arancione sta preparando il cambio di alcune offerte datate verso Super 70, piano tariffario con un bundle dati più generoso ma anche con un costo mensile più elevato.

L’SMS informativo è il seguente: “Modifiche contratto: dal 31/10/2022, la tua offerta cambia in Super 70 a causa dell’insostenibilità economica dell’utilizzo del tuo attuale piano. Hai 2000 Min, 300 SMS, 70 GB, al costo di 8,99E/mese. Al termine del traffico incluso: 29 cent/min, 29cent/SMS, 1GB aggiuntivo a 0.99E/giorno. Per maggiori dettagli clicca su windtre.it/super-all Diritto di recesso senza costi entro 60 giorni da SMS con Racc. A/R,PEC,159,da Area Clienti, negozi WINDTRE o cambio operatore senza penali. Per info su recesso vai su windtre.it/recesso”.

I dettagli chiave riguardano il nuovo bundle dati, composto da 2000 minuti, 300 SMS e 70 Giga, e il prezzo di 8,99 euro al mese. Le modifiche verranno dunque applicate dal 31 ottobre 2022 in maniera graduale ai clienti interessati, che riceveranno il messaggio visto sopra nel corso dei prossimi giorni.

Coloro che vorranno cambiare operatore prima della rimodulazione potranno scegliere, ad esempio, tra le offerte di portabilità Kena di settembre 2022.