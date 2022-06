In arrivo scheda dedicata a chiamate e videochiamate su Facebook Messenger

Dopo la rimozione di alcune funzioni su Facebook avvenuta lo scorso 31 maggio 2022, l’applicazione di Facebook Messenger si prepara a ricevere una novità semplice ma decisamente utile al miglioramento dell’esperienza d’uso: una scheda dedicata esclusivamente alle chiamate audio e video.

Come ben sappiamo, l’app Messenger è nata come funzionalità di chat staccata dal social network principale di quella che oggi è conosciuta come Meta; tuttavia, si è lentamente evoluta in un pacchetto più completo per conversazioni scritte, vocali e pure con video, anche in risposta a servizi rivali come Zoom o giusto per accompagnare WhatsApp, servizio di messaggistica sempre guidato da Mark Zuckerberg e soci.

In questo contesto attuale, come riportato da The Verge, la scheda in fase di implementazione aiuterà a mantenere le chiamate organizzate e in un unico posto, migliorando così la visibilità delle funzionalità di chiamata gratuita di Messenger. A oggi molto probabilmente è una delle scelte di design di maggior successo di Meta quando si tratta della detta applicazione, pensata tenendo maggiormente in considerazione gli utenti e le loro necessità.

Questa funzionalità arriverà proprio nelle ore e giornate seguenti in tutto il mondo, sia su smartphone Android, sia su iOS, e potete vederne un esempio in calce alla notizia.

Al di fuori dei principali social gestiti, Mark Zuckerberg ha detto la sua su quando potremo utilizzare a pieno il metaverso.