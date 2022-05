In arrivo smartphone Android firmato HTC: lancio del top di gamma a giugno?

Vi ricordate dei tempi in cui HTC era uno dei diretti concorrenti di Apple grazie ai suoi smartphone Android? Ebbene, dopo anni di delusioni e consecutiva assenza dal settore, l’azienda sembrerebbe prossima a rilanciarsi con uno smartphone Android top di gamma in arrivo il prossimo mese.

Nelle nostre pagine, in realtà, abbiamo già discusso del possibile debutto dello smartphone HTC di ultima generazione: le prime indiscrezioni, infatti, parlavano di una presentazione durante aprile 2022. Poi, però, ciò non è avvenuto e la storia sembrava essere quasi finita nel dimenticatoio.

Tuttavia, come ripreso da Gizchina, l’ente di certificazione olandese Telefication ha affermato di aver verificato la conformità del modello HTC 2QBK200 ai requisiti della legge giapponese. Purtroppo al momento non ci sono dettagli alcuni su questo dispositivo, ergo non si sa se si tratterà di un vero smartphone di fascia alta o se ricadrà nella fascia media.

Considerato che anche il portale taiwanese DigiTimes ha ricevuto conferma del lancio di un dispositivo mobile direttamente dal CEO di HTC Vive Asia-Pacifico Charles Huang nel contesto dell’evento HTC al Mobile World Congress 2022 di Barcellona, non ci resta che attendere pazientemente il possibile ritorno nel settore del brand di Taoyuan City.

