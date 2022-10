In arrivo lo smartphone con la ricarica più veloce al mondo: arriva a 210W!

Poco più di un mese fa, vi abbiamo spiegato che Xiaomi vuole produrre uno smartphone con ricarica a 200 W entro il 2023. Ora, però, pare non solo che il produttore cinese abbia raggiunto il suo obiettivo, ma che potrebbe addirittura superarlo con uno dei suoi nuovi top di gamma in arrivo (almeno in Cina) entro fine anno.

Accanto alla ricarica a 200W di Xiaomi 13 Pro, per ora solo rumoreggiata, infatti, Xiaomi ha confermato l'uscita dei Redmi Note 12 in Cina nel corso del mese di ottobre. Il lancio dei device, la cui uscita in occidente non è ancora stata confermata, dovrebbe portare con sé un nuovo record per i sistemi di ricarica rapida del produttore cinese.

La linea Redmi 12 sarà composta da ben tre device, ossia Redmi 12, Redmi 12 Pro e Redmi 12 Pro+, a cui potrebbe in futuro affiancarsi anche il Redmi Note Pro Ultra. La particolarità dei tre device è però che tutti avranno una ricarica rapida cablata da ben 210 W, un vero e proprio primato mondiale. Con i Redmi 12, infatti, Xiaomi sottrarrà lo scettro di "brand dal fast charging più rapido" alla cinese vivo, che per prima ha implementato i 200 W su iQOO 10 Pro.

Non solo: i Redmi 12 saranno i primi smartphone con chipset MediaTek Dimensity 1080. Il Dimensity 1080 non è un SoC top di gamma (a differenza del Dimensity 9000+ della stessa MediaTek), ma è comunque un chip pensato per garantire elevate performance nelle app di intrattenimento e per ridurre il consumo energetico dello smartphone.

In particolare, sembra che il SoC del produttore cinese possa garantire alte prestazioni nel gaming e un consumo di prodotti di intrattenimento in streaming senza problemi di qualità o di riproduzione, anche in 4K HDR. Non solo: il chipset dovrebbe essere anche in grado di gestire la fotocamera dei Redmi 12, che avranno un sensore principale da ben 200 MP.