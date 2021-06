In arrivo lo SPID anche per gli under 18: ecco come dovrebbe funzionare

Il Ministero dell'Innovazione Digitale e l'Agenzia per l'Italia Digitale dovrebbero consegnare a stretto giro di orologio il nuovo progetto per permettere anche ai minorenni di dotarsi di credenziali SPID. Tale sistema è stato inserito anche dal Governo nel PNRR presentato all'Unione Europea di recente.

L'obiettivo principale è permettere ai ragazzi con meno di 18 anni di accedere via web ai servizi a loro dedicati da parte della Pubblica Amministrazione, in piena sicurezza e soprattutto tutelando i dati personali. Le consultazioni con il Garante per la Privacy sono ancora in corso, e per questo motivo ancora non si è arrivati alla stesura del testo finale.

Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Il Fatto Quotidiano, il funzionamento dello SPID per i minorenni sarà strettamente legato a quello dei genitori o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, i quali dovranno richiedere agli identity provider che decideranno di offrire questo servizio la possibilità di aprire uno SPID per i loro figli. Secondo Il Fatto, i genitori "verranno informati dell’attivazione con una notifica e, in seguito, potranno revocare o sospendere la stessa identità. La procedura è stata pensata per garantire che i dati personali del minore di 14 anni siano trattabili solo con il consenso del genitore (o di chi ha la responsabilità genitoriale)". Per gli over 14, invece, il consenso dovrebbe essere chiesto direttamente ai ragazzi.

In fase di accesso ad uno o più servizi, la mamma o il papà riceverà una notifica dal provider, per autorizzare o negare il login. Tuttavia, per alcune tipologie di servizi (si fa l'esempio di quelli di prevenzione o consulenza che vengono forniti direttamente al ragazzo) ed in base all'età il minore potrà anche accedere autonomamente senza il consenso dei genitori.

