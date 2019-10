E' in arrivo Spotify Kids: la nuova app per la musica dedicata ai più piccoli

Spotify ha annunciato oggi il via ai test di Spotify Kids, la nuova applicazione standalone dedicata agli abbonati a Spotify Premium Family, che come suggerisce il nome è progettata specificamente per la prossima generazione di ascoltatori. Come indicato nel comunicato, si tratta di un'app rivolta ai bambini dai 3 anni in su.

A partire da oggi, 30 Ottobre, inizieranno i test con una versione beta disponibile in Irlanda, ma la società nordeuropea ha già specificato che successivamente arriverà anche nei mercati di tutto il mondo in cui è possibile sottoscrivere Premium Family.

A livello di funzionalità, Spotify Kids si presenta come un "parco giochi di suoni per i piccoli ascoltatori", ed è sviluppata pensando alla sicurezza e privacy. Nell'applicazione gli utenti potranno scegliere tante canzoni da cantare insieme, incluse le colonne sonore ed audiostorie.

Dal momento che l'app rientra nell'abbonamento Premium Family, non è ovviamente prevista la presenza di annunci pubblicitari, mentre per quanto riguarda i contenuti la scelta è stata affidata ad un team di esperti che si assicurerà che siano adatti a tutti.

Il prodotto è anche ideato per proteggere la privacy dei bambini e dare ai genitori la tranquillità di monitorare l'ascolto con il parental control. Sarà possibile scegliere tra l'esperienza "Audio for Young Kids" e "Audio for Older Kids".

L'ascolto potrà anche essere effettuato offline. Saranno, infine, anche presenti delle playlist fatte apposta per i più piccoli.