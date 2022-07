È in arrivo la Superluna del Cervo: ecco quando avremo la luna più luminosa

Il mese di Luglio sarà molto importante soprattutto per gli appassionati di astrofotografia che avranno l’opportunità di assistere all’evento astronomico più significativo del mese in corso, ovvero la Superluna del cervo.

L’estate in sé rappresenta la stagione, probabilmente migliore, per poter godere dell’osservazione della volta celeste. Dopo un mese di Giugno all’insegna del caldo (forse anche troppo) e dei cieli notturni limpidi e stellati, Luglio regalerà molto probabilmente delle grandi soddisfazioni a tal proposito. Si assisterà innanzitutto alle cosiddette "congiunzioni" tra la luna e alcuni pianeti (dopo questo allineamento che non si vedeva da ben 18 anni).

La prima ad essere visibile sarà quella con Saturno nella serata del 15 luglio. Sarà quindi la volta di Giove nella notte tra il 19 e 20 luglio. La congiunzione con Marte avverrà invece poco prima dell’alba del 21 luglio, stessa cosa quella con Venere che tuttavia si presenterà il 26 luglio. I pianeti, inoltre sembreranno molto più vicini a noi perché maggiormente visibili, tutto questo a partire dalla seconda metà del mese.

L’evento che tuttavia sembrerebbe destare maggiore interesse e scalpore fra gli appassionati ed esperti risulta essere la Superluna del cervo che si presenterà fra pochissimi giorni e nello specifico il 13 di Luglio. La luna quella sera si mostrerà in tutto il suo splendore, sarà la più grande e luminosa di tutto l’anno proprio perché si troverà nel perigeo. È quest’ultimo che sta ad indicare la distanza minima fra un corpo celeste, in questo caso la luna e la terra.

Si tratta di un evento che nel caso del nostro satellite naturale, si verifica sempre tra Giugno e Luglio quando la distanza media è di circa 363.000 km. Il 13 luglio, difatti, la nostra Luna si presenterà nello specifico a soli 357.300 km dalla terra e proprio per questo motivo apparirà ai nostri occhi ancor più luminosa e grande.