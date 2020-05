L'arte della creazione della birra potrebbe essere più antica di quanto pensassimo

La birra è sicuramente una delle bevande più apprezzate in tutto il mondo. A testimonianza di ciò basti pensare che il suo consumo e la sua creazione risale ai tempi dell'antico Egitto. Secondo scoperte recenti, tuttavia, la sua creazione potrebbe essere ancora più antica di quanto pensassimo in alcuni luoghi.

Le antiche tracce di birra sono difficili da rintracciare, perché molti degli ingredienti chimici della bevanda, come l'alcol, non si conservano bene. Grazie ad una nuova analisi del grano maltato moderno e antico, però, è possibile osservare gli effetti del malto sulla struttura delle cellule del grano, che può durare millenni.

Il malto, il primo passo nella preparazione della birra, erode le pareti cellulari dello strato esterno di un seme di grano. Così, per scoprire se quell'erosione delle pareti cellulari fosse ancora visibile nei granuli maltati di migliaia di anni fa, Andreas Heiss, archeobotanico dell'Accademia austriaca delle scienze di Vienna, e colleghi hanno simulato la conservazione archeologica cuocendo l'orzo maltato in una fornace.

I risultati sono poi stati confrontati con dei residui in contenitori vecchi dai 5.000 ai 6.000 anni in due birrifici egiziani. Successivamente, gli esperti hanno ispezionato dei resti a base di grano provenienti da insediamenti di età simile in Germania e Svizzera. Questi siti non contenevano strumenti specificamente associati alla produzione della birra, ma grazie a dei residui a base di grano provenienti dai contenitori degli insediamenti, come quelle dei resti egiziani, sono state scoperte le più antiche prove di malto nell'Europa centrale.

Heiss e colleghi sospettano che il residuo maltato di uno degli insediamenti in Germania fosse collegato con la birra, anche se i resti trovati in altri siti possono essere collegati ad altri tipi di alimenti maltati, come pane o porridge.