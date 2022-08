Artemis 1: Ecco l'emozionante video pre-lancio della NASA

Tutto pronto quindi. Finalmente dopo un decennio di "preparativi" la missione Artemis è giunta ai blocchi di partenza con il suo lancio di prova. Domani, 29 agosto 2022, alle 14.33 italiane lo Space Launch System (Sls) porterà in orbita la capsula Orion per un test senza equipaggio. Ecco lo splendido video della NASA che ha entusiasmato gli animi.

Sono ore di spasmodica attesa quelle che si stanno vivendo nel Kennedy Space Center di Cape Canaveral, dove centinaia di esperti stanno completando con la massima attenzione gli ultimi preparativi per la partenza di domani, a cui hanno dedicato anni delle loro vite per pochi, ma interminabili, momenti di decollo.

Il programma Artemis, d'altronde, è uno dei più ambiziosi per la NASA (e forse per tutti gli appassionati e non), che prevede di riportare l'uomo sulla Luna, ed anche la prima donna, dopo ben 50 anni dal quell'ormai lontano 1972. Per molti di noi "giovani" sarà infatti la prima volta che potremo assistere in diretta ad un evento simile.

L'Agenzia Spaziale Statunitense punta tutto su questa missione di prova. Artemis 1 darà il via ad una nuova importante fase dell'esplorazione spaziale. La Luna verrà "colonizzata" nel suo polo Sud, non sarà quindi una serie di viaggi per delle semplici passeggiate sul nostro satellite. In previsione poi, nel 2030, di poter visitare anche Marte.

Il lancio, che ricordiamo essere previsto per le 14,33 italiane del 29 agosto, sarà possibile seguirlo in diretta attraverso i molti canali ufficiali della NASA, incluso quelli social, oppure attraverso questo link.

