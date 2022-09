Artemis I, niente lancio il 3 settembre: la spiegazione della NASA

Eravamo pronti, per la seconda volta con il naso all'insù, per il lancio di Artemis I in diretta streaming eppure qualcosa non ha funzionato e, dopo il rinvio di agosto, anche l'appuntamento del 3 settembre dovrà essere posticipato.

Il lancio di Artemis I di agosto è stato rinviato dalla NASA dopo il blocco del countdown per problemi nel raffreddamento dei motori RS-25 prima dell'accensione. In particolare, a dare noie in quel caso fu il motore 3 con temperature superiori ai limiti di sicurezza.

A peggiorare la situazione fu una perdita di idrogeno dalla sezione TSMU dello Space Launch System. In questa situazione, la NASA ha convenuto di spostare il lancio al 3 settembre 2022 e arriviamo a oggi. Cosa è successo?

Ebbene, come riporta The Verge, anche in questo caso si sarebbero riscontrati problemi di leakage di idrogeno, identificati già in mattinata durante il riempimento.

La NASA ha spiegato che la perdita "si è sviluppata nella porzione che alimenta il sistema di rilascio rapido da 8 pollici, durante il tentativo di rifornimento di carburante".

Sono stati effettuati tre tentativi di risoluzione, ma ogni volta si sono riscontrate perdite. A questo punto, la decisione è stata praticamente obbligata.

Adesso l'appuntamento è per il 5 settembre 2022, ultima finestra rimasta prima di dover effettuare di nuovo i test sul flight termination system, controlli che non possono essere effettuati in posizione di lancio.