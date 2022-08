Artemis, si parte per la Luna: Ecco dove guardare l'evento in diretta

Conto alla rovescia. Tra poche ore la missione Artemis 1 della NASA darà il via ad una nuova pagina dell'esplorazione spaziale. Alle 14:33 ore italiane, dal Kennedy Space Center, avrà inizio la prima fase del nostro ritorno sulla Luna e della sua "colonizzazione". Un evento unico da seguire in diretta attraverso i canali ufficiali.

Il lancio, che ricordiamo quindi essere previsto per le 14:33 italiane di lunedì 29 agosto, sarà possibile seguirlo in diretta attraverso i molti canali ufficiali della NASA, incluso quelli social, oppure attraverso questo link.

Tutto pronto quindi per uno dei programmi spaziali più ambiziosi della NASA che, in collaborazione con l'ESA, prevede di andare oltre il "grande passo per l'umanità". Le missioni Artemis, infatti, segneranno nuovi grandi punti di svolta per il progresso dell'esplorazione lunare.

Sarà il primo programma spaziale a portare una donna sul suolo del nostro satellite, e non si limiterà solo a permettere agli astronauti di effettuare le ormai note "passeggiate lunari", ma l'obbiettivo principale sarà una vera e propria colonizzazione del polo Sud. Ecco il perché della grande attesa del lancio di Artemis 1. Sarà tutto legato a come andrà oggi.

Come tessere del domino, dove ognuna ha un'importanza fondamentale, anche qui dovrà essere tutto perfetto. A partire dallo Space Launch System (SlS), il più potente razzo mai realizzato dall'Agenzia Spaziale Statunitense, che porterà in orbita la capsula Orion per la sua missione di test senza equipaggio.

Una volta distaccatasi dall'SLS, la capsula orbiterà poi attorno alla Luna, arrivando entro 100 chilometri dal suo approccio più vicino, segnando un vero record per un veicolo spaziale adatto anche al trasporto di esseri umani, per poi rientrare sul nostro pianeta.

La copertura mediatica sarà globale, con pagine instagram, twitter e youtube che si occuperanno dell'evento in diretta come NASA Spaceflight o quella del Kennedy Space Center KSC NewsRoom. La stessa NASA, ovviamente, ha dedicato una importante sezione del suo indirizzo web ufficiale per il programma Artemis, che vi consigliamo di visitare.

Non ci resta quindi che attendere l'ora x. Voi seguirete in diretta il lancio? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete collegati per ulteriori aggiornamenti perché Everyeye Tech & Scienza seguirà l'evento per tutta la sua durata.

A proposito, se volete approfondire l'argomento, ecco una nostra utile sezione dedicata alle missioni Artemis della NASA.