L'Artico sta cambiando: Dopo 30 anni di studi i dati sono eclatanti

I dati raccolti in oltre 30 anni di misurazioni confermano le preoccupazioni degli scienziati di tutto il mondo. Nell'Artico le temperature stanno aumentando più del doppio della media globale, le piante autoctone stanno diventando sempre più grandi e le popolazioni vegetali stanno cambiando, portando anche gli animali a mutare la loro dieta.

Un'evidenza corroborata dall'incredibile lavoro svolto, negli ultimi 30 anni, dagli scienziati di Europa, Asia e Nord America che, lavorando a stretto contatto, hanno condotto esperimenti coordinati per esaminare il cambiamento della vegetazione nel bioma della tundra.

I risultati della loro ricerca, l'International Tundra Experiment (ITEX), sono stati pubblicati recentemente sulla rivista Arctic Science, dimostrando quanto questi esperti siano estremamente preparati sui cambiamenti climatici e sul riscaldamento globale.

Steven Oberbauer, biologo FIU e responsabile nordamericano di ITEX, ha affermato: "Ci sono arbusti che hanno quasi le dimensioni di un albero! E non dovrebbe succedere. Almeno, non è mai stato così in passato".

Infatti, solitamente, le piante nella regione della tundra artica sono basse e crescono molto lentamente a causa della loro brevissima stagione di crescita. Ma quando le temperature aumentano, il periodo di maturazione inizia prima, portando ad uno sviluppo senza precedenti.

Alcune piante, inoltre, si stanno spostando in aree che prima non occupavano e la distribuzione delle specie sta mutando. Questi cambiamenti non sono stati rapidi e potrebbero, quindi, non essere riconosciuti facilmente. Ma la ITEX sta lavorando da tempo proprio per studiare questi mutamenti, documentando e fornendo informazioni sugli impatti dei cambiamenti climatici su questa vasta regione priva di alberi e con il suo sottosuolo ghiacciato.

Gli scienziati, infatti, si sono recati nei loro siti di ricerca anno dopo anno, conducendo esperimenti e documentando tutto ciò che potesse essere di interesse. Dapprima con studi di singole specie vegetali, fino ad arrivare alle analisi degli effetti del riscaldamento su interi ecosistemi.

Dopo 30 anni di raccolta dati, i ricercatori hanno finalmente trovato le risposte a molti degli interrogativi posti sul cambiamento climatico ed sul futuro dell'Artico, gettando le basi anche per ulteriori indagini che continueranno ad alimentare le nostre conoscenze.

Purtroppo, è ormai molto preoccupante il problema legato al cambiamento climatico che potrebbe diventare catastrofico. D'altronde, gli effetti del cambiamento climatico sono visibili dallo spazio.