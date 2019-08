L'artico è in fiamme, immagini dallo spazio ci mostrano la gravità della situazione

Le immagini satellitari della NASA e dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) ci mostrano la situazione degli incendi che si stanno attualmente propagando in tutta la Siberia.

Gli incendi sono tipici durante questo periodo, ma quest'anno si stanno rivelando particolarmente gravi. Più di 2.7 milioni di ettari (6.671.845 acri) di foreste stanno attualmente bruciando in sei regioni della Siberia e dell'Estremo Oriente, secondo l'agenzia forestale federale russa.

L'area del fuoco, raggruppata, è più grande dello stato del Massachusetts degli Stati Uniti. Il Copernicus Sentinel-3 dell'ESA ci ha recentemente fornito una visione satellitare dei pennacchi di fumo siberiani (che potrete vedere in calce all'articolo).

Non è solo la Russia ad andare a fuoco, violenti incendi si sono scatenati anche in Groenlandia e Alaska, alimentati da temperature da record e forti venti. Questi incendi, oltre a rischiare di accelerare la fusione del ghiaccio Artico, stanno rilasciando nell'atmosfera milioni di tonnellate di anidride carbonica.

"Un incendio qua e là non è un grosso problema, per quanto riguarda gli impatti meteorologici e climatici locali immediati", afferma Santiago Gassó, uno scienziato atmosferico presso il Goddard Space Flight Center della NASA. "Ma quando hai così tanti fuochi che bruciano continuamente, il fumo rimane nell'atmosfera per così tanto tempo che può effettivamente cambiare i profili di temperatura per diversi giorni e avere impatti meteorologici e climatici."