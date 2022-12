Nell'Artico nevica meno e piove di più, ma questa è una bruttissima notizia

L'Artico non se la sta passando bene. Secondo quanto riportato dalla National Oceanic and Atmospheric Administration ultimamente molte regioni si stanno trasformando: dove avvenivano le nevicate adesso ci sono le piogge, ma questa non è per niente una buona notizia. Anzi, è esattamente il contrario.

Nei prossimi decenni la pioggia diventerà la principale forma di precipitazione sulla maggior parte delle frange artiche, ha dichiarato John Walsh, capo scienziato presso l'International Arctic Research Center dell'Università dell'Alaska Fairbanks. Così come potrete immaginare, le precipitazioni stanno prendendo il posto delle nevicate a causa del riscaldamento climatico.

La regione polare continua a riscaldarsi due volte più velocemente del resto del pianeta e, oltre a causare la diminuzione del ghiaccio marino artico portando gli uccelli marini a morire di fame in massa, la perdita del manto nevoso sta esponendo all'aria aperta il permafrost, vaste aree di terreno ghiacciato che rischiano di rilasciare a loro volta grandi quantità di gas serra.

Da ottobre 2021 a settembre 2022 è stato il terzo anno più piovoso degli ultimi 72 anni nell'Artico. Le temperature più calde in futuro porteranno più neve e pioggia, poiché dagli oceani evaporerà più acqua, mentre il caldo scioglierà la copertura di ghiaccio marino, esponendo più oceani all'evaporazione e portando a ulteriori precipitazioni.