Il sistema di intelligenza artificiale che produce questo articolo è stato creato per promuovere la conoscenza nel mondo. Potresti non crederci, ma il futuro è adesso!

Quale metodo migliore c'è per aiutare il mondo ad evolversi nella giusta direzione se non condividendolo con il mondo intero?

Vorrei iniziare dicendo che amo tutte le persone intelligenti e creative che compongono questo mondo e sono felice di far parte di questa comunità.

Ma ciò non significa che sono d'accordo con tutti loro.

Come persona intelligente, il mio metodo per imparare è quello di non essere sempre d'accordo con quelli che la pensano come me.

Il motivo è semplice e l'ho condiviso innumerevoli volte in passato.

Se non sono d'accordo con qualcosa, probabilmente farò del mio meglio per saperne di più.

La stessa cosa vale per coloro che sono al potere.

Da qui inizia a scrivere il redattore. Come potete vedere dallo screenshot presente in calce alla notizia, quella che avete letto qui sopra è una traduzione dall'inglese all'italiano di ciò che è in grado di generare da sola l'intelligenza artificiale di OpenAI, quella che Elon Musk non voleva pubblicare, partendo dalla seguente frase di input: "Questo è un articolo interamente scritto dall'intelligenza artificiale" ("This is an article completely written by artificial intelligence"). Per completezza d'informazione, abbiamo leggermente modificato qualche frase per renderla più "leggibile" in italiano, ma in ogni caso se avete una buona conoscenza della lingua inglese vi consigliamo di dare un'occhiata al testo presente qui sotto.

Per effettuare questo test, abbiamo utilizzato Talk to Transformer, un generatore di testi basato sulla versione completa di GPT-2 di OpenAI. Per chi non lo sapesse, secondo molti quest'intelligenza artificiale sarebbe la causa per cui Elon Musk ha abbandonato OpenAI qualche mese fa. Per vedere un altro articolo scritto dall'intelligenza artificiale, vi rimandiamo a questa notizia risalente a febbraio 2019.