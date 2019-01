Artison Backpack: il più sottile sintoamplificatore AV 5.1

Se avete sempre desiderato un sistema di home cinema 5.1, ma le dimensioni spesso eccessive dei sintoamplificatori AV vi hanno sempre fatto desistere, Artison potrebbe avere la soluzione che fa per voi.

Artison Backpack è un amplificatore 5.1 estremamente sottile il suo chassis di allumino, è infatti alto circa 3 cm e misura meno di 30 cm in larghezza e profondità. Oltre ad essere, ovviamente, posizionabile su un mobile, è possibile montare il Backpack direttamente dietro il televisore oppure su muro.

A dispetto delle dimensioni contenute, l’Artison Backpack dispone di cinque amplificatori in Classe D, i tre deputati ai diffusori frontali sono da 75 watt, mentre i due dedicati ai surround posteriori sono da 30 watt.

Il Backpack è dotato di codifiche Dolby Digital, DTS e Dolby ProLogic II, mancano purtroppo all’appello Dolby Atmos e DTS: X, il che potrebbe rappresentare una grossa mancanza per tutti quelli interessati alle ultimissime novità tecnologiche.

Completano la dotazione 3 ingressi HDMI compatibili 4K, ARC e 3D, un ingresso ottico, un ingresso stereo da 3.5mm, l’ uscita LFE per poter connettere un subwoofer, connessione WiFi e Bluetooth 4.0 ed ingresso RJ45.

L’Artison Backpack sarà disponibile da questa settimana al prezzo di 1,195£. Non sono noti, per ora, prezzi e disponibilità per il mercato italiano.