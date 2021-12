Artista anonimo vende quasi 267mila NFT alla cifra record di 91,8 milioni di Dollari

L’interesse degli artisti per gli NFT non è passato inosservato a nessuno. Giusto a fine novembre anche il regista Terry Gilliam ha reso disponibile un suo NFT all’asta. Ci sono però anche artisti emergenti che vogliono avere successo nel settore, tra cui Pak che, lo scorso weekend, ha venduto quasi 267mila NFT per 91,8 milioni di Dollari.

Ben oltre 28.000 collezionisti si sono riuniti sulla piattaforma Nifty Gateaway tra giovedì 2 dicembre e sabato 4 dicembre 2021 per investire su The Merge, una collezione di esattamente 266.445 NFT venduta dall’artista – o collettivo di artisti – Pak. L’asta vedeva ogni singolo NFT proposto a 575 Dollari, o 299 Dollari nel caso di collezionisti già in possesso di NFT firmati Pak; successivamente, però, ogni sei ore il prezzo aumentava di 25 Dollari. Inoltre, in caso di acquisto in blocco dei token, veniva proposta l’iniziativa “comprane 10, ricevine uno gratis”.

La peculiarità dell’asta in questione riguarda la definizione degli NFT e il meccanismo “a premi” per coloro che ne avrebbero acquistati di più: Pak, infatti, ha definito ogni singolo token come “massa” e, acquistando più unità, la “massa” dell’investitore sarebbe aumentata garantendogli così non solo una posizione superiore nella classifica di coloro che hanno speso di più nella collezione – i primi cinque, dunque, nella giornata di lunedì hanno ricevuto una sorta di classificazione speciale -, ma anche un NFT diverso.

Ebbene sì, perché a seconda del numero di unità acquistate gli investitori interessati riceveranno un artwork diverso con attributi unici, tutti salvati nella blockchain. A questo punto è doveroso notare come nessuno, eccetto per gli acquirenti, verrà a conoscenza dell’aspetto effettivo degli NFT finali frutto dell’unione delle singole “masse”. Si tratta di una definizione piuttosto complessa, ma il succo di tutto ciò è che, secondo Nifty Gateaway, questa costituirebbe la più grande vendita di pezzi d’arte da parte di un artista vivente. Una classificazione già soggetta a dibattito, dati i precedenti tradizionali di opere di Jeff Koons e Damien Hirst, ma che mostra già il potenziale degli NFT.

Sempre a proposito di Non-fungible Token, ha fatto tanto scalpore di recente la vendita di uno yacht virtuale per 650mila Dollari.