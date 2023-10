Un artista ha ascoltato la voce di Pando, l'essere vivente più grande al mondo

Un’artista del suono americano ha appena ascoltato il suono prodotto da Pando, una foresta di pioppo americano considerata il più grande organismo vivente del mondo. La suggestiva voce del “gigante tremulo” potrebbe essere usata per misurare il suo stato di salute ambientale.

Pando, che in latino significa letteralmente "mi diffondo", è un bosco di pioppo tremulo americano situato nella foresta nazionale di Fishlake, nello Utah.

Alcune analisi genetiche hanno rivelato che gli oltre 47.000 alberi che costituiscono il bosco non sono organismi separati, ma costituiscono invece delle ramificazioni di uno stesso albero con un unico immenso sistema di radici. Questo rende Pando l’essere vivente più pesante del mondo, con una massa stimata di 6625 tonnellate.

Dopo circa 12.000 anni di vita sulla Terra, questa pianta massiccia, i cui fusti svettano fino a 24 metri, ha sicuramente molto da dire. E le registrazioni catturate da Jeff Rice, musicista e artista del suono, ci hanno permesso di dare finalmente una voce a questo gigante.

Rice ha inserito un idrofono all'interno di uno dei rami di Pando, infilandolo fino alle radici dell'albero. Non si aspettava di sentire granché. Poi, all’improvviso, una vibrazione ha cominciato a raggiungere le sue orecchie.

"Quello che state sentendo, credo, è il suono di milioni di foglie nella foresta, che vibrano sull'albero e scendono attraverso i rami, fino alla terra", ha spiegato Rice al Meeting dell'Acoustical Society of America.

Purtroppo, questo magnifico albero si sta deteriorando e i ricercatori temono che i giorni di Pando e di tutta la vita che sostiene siano contati. Le attività umane, tra cui il disboscamento e l'abbattimento dei predatori che tengono basso il numero di erbivori, stanno intaccando questo ecosistema vivente.

Per questo, si spera che le registrazioni possano essere utilizzate come base per ulteriori studi su Pando, nella speranza che ci fornisca informazioni nuove sulla sua salute.