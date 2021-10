Ecco un bellissimo modellino di Shanghai creato usando uno Xiaomi Mi Mix Fold: le foto

Xiaomi Mi Mix Fold è uscito in Cina lo scorso marzo e si è subito creato una fanbase piuttosto ampia, specie tra gli amanti degli smartphone pieghevoli. Tra i fan più dediti del device di Xiaomi vi è sicuramente un artista e modellista cinese attivo su Weibo, che ha usato il suo Mi Mix Fold per creare un modellino di Shanghai.

L'artista era già noto sulla piattaforma per altri lavori simili: per esempio, qualche mese fa aveva trasformato uno Xiaomi Mi 11 in un dragone cinese. La piccola miniatura della città di Shanghai, comunque, è posizionata sullo schermo aperto di un Mi Mix Fold, e comprende una sorta di collina su cui svetta un classico tempio cinese, una replica del distretto finanziario, dove si può vedere la famosa Oriental Pearl Tower, il fiume Huangpu con una nave che lo attraversa e un ponte sopraelevato, e infine quello che sembra essere il porto della città.

Se siete curiosi di vedere il risultato raggiunto dall'artista potete dare un'occhiata al link e all'immagine in calce a questa notizia. Purtroppo, però, lo scultore non ha detto quanti device sono stati usati per la costruzione del modellino, né quante ore di lavoro esso abbia richiesto. In ogni caso, l'opera permette anche agli utenti di dare un'occhiata all'interno di un Mi Mix Fold, facendo sperare in una prossima commercializzazione del Mi Mix Fold 2.