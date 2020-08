Un'artista immagina il terrificante aspetto degli animali odierni... se fossero dinosauri

"Dio crea i dinosauri, Dio distrugge i dinosauri, Dio crea l'uomo, l'uomo distrugge Dio, l'uomo crea i dinosauri", diceva il Dr. Ian Malcolm nel film Jurassic Park. In questo caso, invece, l'uomo non ha distrutto o creato (almeno non ancora) nulla... ma ha immaginato semplicemente l'aspetto degli animali odierni se fossero dinosauri.

Autore di questi disegni è C. M. Kosemen, un illustratore e paleoartista di Istanbul. Non si tratta di un lavoro facile, anche quando si cerca di reinterpretare l'aspetto dei dinosauri realmente esistiti sul nostro pianeta. Gran parte del problema deriva, principalmente, dall'essere costretti a indovinare la quantità di tessuto molle avvolto attorno all'osso.

Gli stessi paleoartisti, inoltre, molte volte possono distorcere il modo in cui si rappresentano gli animali estinti. Un esempio è dato dalla ricostruzione dei velociraptor nel corso degli anni. Per decenni si è pensato che queste creature dell'era del Cretaceo sembrassero lucertole, così come descritte in Jurassic Park. Tuttavia, i paleontologi ora credono che fossero in realtà più simili ai rapaci terrestri con piume colorate.

Un altro esempio è dato dalla scoperta di un rinoceronte lanoso portato alla luce nella città di montagna di Quedlinburg, in Germania, a metà del 1600. Le persone, visto l'epoca, non conoscevano ancora questo animale estinto dell'era glaciale, ma credevano negli unicorni. Così, quando lo scienziato prussiano Otto von Geuricke esaminò il grande corno singolo dello scheletro, pensò fin da subito che quello trovato fossero i resti di un unicorno.

Le illustrazioni di C. M. Kosemen possono essere ammirate in calce alla notizia.