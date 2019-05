Un artista sta vendendo un laptop infestato da 'rari' virus informatici, vuole 1.2 milioni

Il vostro vecchio laptop su cui non avete mai voluto installare un anti-virus potrebbe valere una fortuna. O almeno è quello che sostiene un artista che sta cercando di vendere un laptop della Samsung del 2008 infestato da sei dei più famigerati virus della storia.

Virus presi di proposito, e non accidentalmente mentre navigava in siti poco raccomandabili, sostiene l'uomo. Il laptop sarebbe addirittura una installazione artistica, secondo chi ha concepito questa trovata. Nome dell'opera: "The Persistence of Chaos". Dietro alla cosa, lo zampino di un artista cinese che si chiama Guo O Dong, e della compagnia di sicurezza informatica Deep Instinct, che ha fornito i virus, ovviamente.

Così Guo durante un'intervista con VICE:

"Il malware è uno dei modi più tangibili in cui Internet può saltare fuori dal tuo monitor e morderti. Questi software sembrano così astratti, quasi finti con i loro nomi divertenti e spettrali, ma penso che sottolineino che il web e il mondo vero non sono spazi diversi."

Questi i sei virus inclusi nel laptop: ILOVEYOU, MyDoom, SoBig, WannaCry, DarkTequila, e BlackEnergy.

Il tutto per solamente 1.2 milioni di dollari, un affare. Forse.

Prima di acquistare il laptop bisogna sottoscrivere un impegno a non diffondere i malware. E qua entra in gioco una questione mica da poco: ma è legale vendere software malevoli che potrebbero essere inavvertitamente (o coscientemente) diffusi anche su altri sistemi informatici? Nì, ad ogni modo Deep Instinct sostiene di aver preso misure adeguate per rendere i virus inoffensivi e non replicabili.