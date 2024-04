Gli artisti stanno impazzendo per questa IA di NVIDIA: ecco perché

Se l'impatto dell'IA sul mondo del lavoro è ancora tutto da scoprire, di certo ci sono alcune categorie di professionisti e appassionati che ne stanno già traendo enormi benefici. Tra questi, gli artisti stanno trovando enorme soddisfazione in un incredibile strumento di NVIDIA legato proprio all'IA.

Stiamo parlando di NVIDIA Instant NeRF, che è l'acronimo di Instant Neural Radiance Fields ed è esattamente ciò che potete ammirare alla pagina ufficiale del progetto, ovvero uno strumento di rendering inverso capace di animare letteralmente dal nulla una foto o un'immagine ricostruendola in tre dimensioni e offrendo diverse angolazioni, anche non presenti in foto, racchiudendo il tutto in un breve video.

Instant NeRF sta letteralmente spopolando tra artisti e fan delle soluzioni IA del team verde e sul portale dedicato potete già trovare degli esperimenti sbalorditivi, come Se Balancer di Franc Lucent, in cui si può osservare il ritratto di una ragazza su un'altalena in una zona di campagna con un villaggio interamente ricostruito alle sue spalle, oppure Meditation, del medesimo autore, che ritrae un soggetto intento a meditare in una stanza a dir poco zen.

Passando per l'Italia, come non apprezzare il tentativo di ricostruire la costiera amalfitana in Amalfi Coast di Jonathan Stephens.

I caratteristici aloni intorno al quadro sono elementi tipici di queste ricostruzioni ma contribuiscono a rendere onirici o surreali alcuni scenari ricostruiti con Instant NeRF, che come altri tool sviluppati da NVIDIA sfrutta le reti neurali per elaborare e interpretare l'input che gli viene fornito, in questo caso un'immagine, per produrre interi scenari quanto più coerenti possibile con il materiale di partenza.

Con tutti i limiti del caso, si tratta di un interessante progetto per chi desidera animare i propri ricordi. Profondamente diverso, ad esempio, rispetto a quanto abbiamo potuto ammirare durante l'annuncio di OpenAI Sora.

Fire TV Stick 4K di Amazon è uno dei più venduti oggi su