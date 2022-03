Questi artisti di Kiev stanno realizzando giubbotti antiproiettile per l'esercito ucraino

Mentre le immagini di una Mariupol distrutta si diffondono a macchia d’olio, una comunità di artisti a Kiev ha trasformato il proprio spazio creativo in una piccola fabbrica che produce giubbotti antiproiettile e barricate anticarro per riservisti ucraini.

Kosmos Tabir è un’iniziativa culturale indipendente che riunisce artisti, musicisti, attori ed eco-attivisti che ha sede a Kiev. I ragazzi avevano da poco restaurato la zona sotterranea del loro quartier generale. Inizialmente si era pensato di impiegare quel luogo per ospitare i vari progetti artistici.

Tuttavia, con l’inizio della guerra, hanno deciso di destinare l’area per aiutare l'esercito ucraino a difendere la capitale. Sono poi passati alla produzione di giubbotti antiproiettile, iniziando con la preparazione delle lamine in metallo e successivamente con la cucitura di giubbotti.

"Non stiamo combattendo qui nemmeno per la libertà, ma per il diritto di esistere", ha affermato la web designer e fotografa Svitlana Dolbysheva. "Ecco perché non ho mai avuto l'idea di fuggire e sono davvero felice di essere venuta qui", ha aggiunto.

La Russia ha invaso l'Ucraina il 24 febbraio, dando inizio a una guerra che, per alcuni ucraini, sembrava altamente improbabile. Il 25 febbraio, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha esortato i cittadini di tutto il paese a mobilitarsi contro l'invasione su vasta scala della Russia. Migliaia di persone si sono proposte volontariamente per arruolarsi nell’esercito.

Nel frattempo, ai cittadini comuni è stato dato il permesso di utilizzare le armi per difendere le loro città. Il Ministero della Difesa ucraino ha anche incoraggiato i residenti di un sobborgo di Kiev a realizzare molotov.

Continua imperterrita la guerra russo-ucraina e l’ex KGB Vladimir Putin non sembra ancora intenzionato a mettere parola fine a questo conflitto.