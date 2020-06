Questo artropode di 518 milioni di anni è diverso da qualsiasi creatura esistente oggi

Lo Xiaocaris luoi, una creatura di 518 milioni di anni fa simile a un gambero, non aveva una sola "arma" a disposizione, ben 800: ognuna delle sue 54 zampe, infatti, aveva fino a 15 spine simili a pugnali.

Si tratta di un piccolo animale di 2 centimetri "ben attrezzato per scavare", afferma a Live Science Javier Ortega-Hernández dell'Università di Harvard. "L'ecologia dei suoi arti suggerisce che probabilmente amava tagliuzzare materia organica più piccola" sul fondo del mare. Il fossile è stato scoperto a Chengjiang, un'area piena zeppa di fossili risalenti al periodo cambriano che si trova nella provincia cinese dello Yunnan.

La scoperta risale agli anni '80, ma i ricercatori dell'epoca catalogarono il fossile come parte della specie Jianshania furcatus. Tuttavia, quando i ricercatori del nuovo studio hanno deciso di dare una nuova occhiata al campione si sono trovati davanti a una specie completamente sconosciuta. Si tratta di un "piccolo, antico parente di ragni, millepiedi, gamberi e insetti di oggi, ma con molte più gambe di quanto ci si aspetterebbe da un artropodo", aggiunge il co-coordinatore dello studio Yu Liu a Live Science.

La creatura non è simile a nessun animale vivente conosciuto, il suo numero gigantesco di zampe lo distingue da qualsiasi artropode estinto o in vita. Curiosamente, mentre alcune gambe sono più grandi di altre, hanno tutte una forma simile. La creatura non ha gambe specializzate in comportamenti complessi, come l'accoppiamento; sintomo di un livello relativamente primitivo nell'evoluzione degli artropodi.