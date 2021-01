Artwork della NASA degli anni '70 ci mostrano l'idea dell'epoca di 'vita nello spazio'

L'umanità raggiungerà mai un futuro in cui parte della popolazione vivrà nello spazio? Difficile a dirsi, nonostante i primi progetti - come quelli supportati da Jeff Bezos - abbiano proprio questo obiettivo. Tuttavia, già la NASA negli anni '70 immaginava la vita nello spazio, commissionando a degli esperti la creazione di artwork con questo tema.

I risultati? Dipinti retrofuturistici che presentano enormi abitazioni nello spazio, intere città in stazioni spaziali, luce solare artificiale, fiumi e altro ancora. Autori delle opere furono l'Ames Research Center e la Stanford University. Nonostante le opere siano vecchie 50 anni, ci mostrano come vedevano l'esplorazione spaziale - e la successiva "vita nello spazio" - durante questo periodo.

"Sforzi artistici come questi aiutano a creare connessioni tra la scienza e il pubblico, agendo come strumenti preziosi per illustrare le esplorazioni e le scoperte della NASA", afferma l'agenzia spaziale americana in un post. La NASA ha anche sottolineato che continua ancora oggi a lavorare con artisti sulla creazione di rendering e concetti di nuove tecnologie e destinazioni.

L'obiettivo dietro questa mossa è semplice: offrire alla gente un nuovo punto di vista e mostrare loro un possibile futuro. Insomma, un ottimo feedback visivo che consente a chiunque di capire dove potrebbe andare a parare l'umanità nel futuro. Per osservare tutti gli artwork anni '70 della NASA, potrete farlo collegandovi all'account Flickr dell'agenzia spaziale americana.