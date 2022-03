Aruba aderisce al Bonus Internet 2022 per micro, piccole e medie imprese

Aruba comunica che è operatore accreditato e può prendere parte all’iniziativa promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico rivolta alle micro, piccole e medie imprese: il Bonus Internet 2022, anche noto come Piano Voucher del MISE.

Questo progetto rientra nell’ottica della digitalizzazione nazionale e si basa sui 609 milioni di Euro stanziati dall’Unione Europea nell’ambito del PNRR.

L’ammontare del voucher può variare da un minimo di 300 ad untassimo di 2500 euro, che possono essere utilizzati per l’acquisto di servizi di connettività. I voucher vengono suddivisi in tre fasce: A, B e C. Per i contratti con durata minima di 18 mesi l’importo è di 300 Euro, mentre si può arrivare a 2500 Euro per quelli a partire da 24 mesi. Aruba, comunque, ha predisposto un approfondimento ad hoc sul proprio sito. L’iniziativa ha preso il via da ieri 1 Marzo 2022 e la richiesta può essere effettuata, nel caso di Aruba, direttamente sull’hub dedicato.

L’offerta Fibra Aruba Pro, che permette di ottenere il Voucher Connettività per aziende, è valida dal 1° marzo 2022 al 15 dicembre 2022 e prevede una durata contrattuale di 18 mesi per la Fibra FTTH che include Indirizzo IPv4 e IPv6 statico, router Wi-Fi, chiamate nazionali illimitate, assistenza dedicata e chat 24/7. Non è previsto alcun costo di attivazione o migrazione, ed è possibile disdire o migrare in qualsiasi momento pagando un costo una tantum di 16,39 € + IVA. Utilizzando il Bonus Internet, sarà possibile godere del canone a zero per 18 mesi anziché a 27,78 € + IVA / al mese.