Aruba lancia la propria offerta per la fibra FTTH: siglato un accordo con Open Fiber

Aruba ha annunciato oggi una partnership con Open Fiber che porterà al lancio di un'offerta per la connettività in fibra basata sulla rete Fiber To The Home, che è in grado di raggiungere la velocità di 1 Gbps.

In un comunicato stampa diffuso dalle due società si legge che "Aruba utilizzerà, infatti, la rete interamente in fibra ottica con cui Open Fiber sta cablando l’Italia. Parliamo di una infrastruttura che oggi conta già oltre 11 milioni di unità".

Le promozioni saranno due, e si rivolgono come sempre a due fasce di clienti diverse.

Per i privati l'offerta base è da 26,47 Euro al mese + IVA, con possibilità di noleggiare un router a 2,20 Euro aggiuntivi al mese, con configurazione ed attivazione gratuita da parte di un tecnico. Aruba, ovviamente, darà anche la possibilità di utilizzare il proprio router. Sempre per i privati, è disponibile anche l'offerta Fibra Aruba Extra a 29,89 Euro al mese.

Per aziende e professionisti invece Fibra Aruba ha un costi di 21,70 Euro al mese + IVA, con possibilità di noleggiare il router a 1,80 Euro al mese + IVA. Fibra Extra Aruba ha un costo di 24,50 Euro al mese + IVA e propone servizi extra come l'assistenza prioritaria via chat h24, un canale di assistenza dedicato e gestione prioritaria delle richieste.

Per consultare la lista dei comuni coperti dalla fibra FTTH, vi rimandiamo alla nostra guida dedicata.