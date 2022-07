Aruba lancia Stop&Go: la fibra ottica si può mettere in pausa per un mese

E’ un periodo di vacanze per milioni di italiani, che si stanno dirigendo verso le località turistiche per le vacanze. Per tale motivo, Aruba ha lanciato il servizio Stop&Go, che permette di mettere in pausa il proprio abbonamento per un mese.

L’opzione, nello specifico, permette di mettere in pausa l’uso della fibra (con la relativa fatturazione) direttamente dal proprio pannello di gestione. Ma non è tutto, perchè tramite la tab dedicata presente nell’area clienti è possibile programmare una pausa della durata di 30 giorni consecutivi. Dopo aver stabilito la data d’inizio della sospensione, il cliente riceverà un SMS di remind all’avvio ed uno alla conclusione del periodo, senza dover pagare il canone fibra nel corso della mensilità.

Stop&Go è compatibile con le seguenti offerte:

“Fibra Aruba” - consente agli utenti di comporre il proprio servizio di connettività Internet ultraveloce FTTH (Fiber To The Home) in maniera modulare, aggiungendo liberamente servizi supplementari come il noleggio del router, le chiamate illimitate o l’IPv4 statico. L’offerta è in promozione fino all’11 agosto a 17,69 euro per i primi 12 mesi (anziché 26,47 euro);

"Fibra Aruba All-In" comprende un bouquet completo di servizi che, oltre alla connettività FTTH, include il noleggio del router e le chiamate illimitate. L'offerta è in promozione fino al 25 agosto a 19,89 euro per i primi 12 mesi (anziché 29,90 euro).

Inoltre, sarà possibile per l’utente beneficiare di una nuova opportunità per godere della velocità in upload di 500 Mbps, a soli 2 Euro in più al mese. Nel frattempo, sempre dal fronte fibra nella giornata di ieri è stato ufficializzato l’accordo Open Fiber - Inwit.