Aruba vi regala 3 mesi gratis di Xbox Game Pass Ultimate con le offerte fibra

Di recente vi abbiamo consigliato dei fantastici giochi da provare su Xbox Game Pass. Oggi, vi informiamo che Aruba - un noto fornitore cloud italiano - sta offrendo 3 mesi gratis di Xbox Game Pass Ultimate insieme a vari tipi di abbonamenti.

Aruba non solo soddisfa le vostre esigenze di intrattenimento digitale, ma offre anche connessioni Internet ultra veloci con una rete interamente in fibra ottica. Ideale per i gamer, l'azienda garantisce un "lag massimo di 50ms ed una percentuale di "packet loss" inferiore allo 0,1%".

Ecco le offerte per i privati:

Fibra Aruba: costo di 17,69 euro per i primi 6 mesi (sconto valido fino al 22 aprile 2024), successivamente 26,47 euro. Si tratta di un piano FTTH flessibile, dove è possibile personalizzare l'abbonamento aggiungendo opzionalmente il noleggio del router, l'indirizzo IPv4 statico e le chiamate illimitate.

Fibra Aruba All-In : prezzo di 19,89 euro per i primi 6 mesi (promozione attiva fino al 29 aprile 2024), seguito da 29,90 euro mensili. Questa offerta include il noleggio del router e le chiamate illimitate.

: prezzo di 19,89 euro per i primi 6 mesi (promozione attiva fino al 29 aprile 2024), seguito da 29,90 euro mensili. Questa offerta include il noleggio del router e le chiamate illimitate. Fibra Aruba PRO: a partire da 33,89 euro al mese per 18 mesi, questo piano include tutti i benefici di "Fibra Aruba All-In", più un indirizzo IPv4 statico. Una grande opzione per i gamer.

Per coloro che desiderano prestazioni eccezionali, Aruba offre un'opzione extra con velocità in download fino a 10 Gbps ed in upload fino a 2,5 Gbps. Attualmente in promozione a soli 12 euro al mese fino al 29 aprile 2024 per i clienti che acquistano un pacchetto fibra; dopo tale data, il prezzo passerà a 24 euro al mese.

Non dimenticatevi che tutti e tre i piani sopracitati comprendono 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate in omaggio! Godetevi centinaia di titoli per PC, console e cloud con grande risparmio sia sulla fibra che sul gaming. Non lasciatevi sfuggire quest'occasione!