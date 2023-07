Asce 'giganti' scoperte dall'era glaciale, ma non sappiamo perché sono così grandi

Gli archeologi sono molto confusi dalla scoperta di due asce gigantesche e del loro utilizzo. È nel sud dell'Inghilterra, in profondi sedimenti dell'era glaciale, che sono state portate alla luce le asce vecchie 300.000 anni, formate da lastre di selce lavorate su entrambi i lati per creare bordi seghettati.

"Definiamo questi strumenti 'giganti' quando superano i 22 cm di lunghezza e ne abbiamo due in questa fascia di dimensioni", ha affermato Letty Ingrey, archeologa senior dell'Istituto di Archeologia dell'UCL, in un comunicato stampa. La più grande delle due, lunga circa 30 cm, è "una delle più lunghe mai trovate in Gran Bretagna."

Gli strumenti in questione, credono gli addetti ai lavori, è probabile che fossero tipicamente utilizzati per macellare o scuoiare animali. Tuttavia, queste particolari armi "sono così grandi che è difficile immaginare come potessero essere facilmente tenute e utilizzate", continua Ingrey nella sua dichiarazione.

"Forse svolgevano una funzione meno pratica o più simbolica rispetto ad altri strumenti, una chiara dimostrazione di forza e abilità", conclude l'esperta. All'epoca, il sito della Valle del Medway dove sono stati trovati i reperti, sarebbe stato un territorio di caccia privilegiato, frequentato da cervi, cavalli, ma anche da elefanti e leoni ora estinti (come quelli che nani della Sicilia) che vivevano nell'area.

I primi esseri umani avrebbero condiviso il paesaggio con i Neanderthal, le cui popolazioni e culture stavano appena iniziando a emergere nell'area.