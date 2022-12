Avremo degli ascensori spaziali nei prossimi due decenni? Un esperto ne è convinto

Proprio così, gli ascensori spaziali sarebbero sarebbero più vicini del previsto, secondo un professore di fisica. Questo concetto così fantascientifico potrebbe divenire realtà nei prossimi anni. O perlomeno, nelle parole del professore: "Sapremo che ci siamo vicini quando Elon Musk comincia a prendersene il merito."

Abbiamo già parlato in precedenza di ascensori spaziali e la possibilità di realizzarli, ma cosa sono esattamente? Sostanzialmente, si tratta di un'idea d'ingegneria atta a facilitare il trasporto di carico o persone, portandoli nello spazio senza consumare enormi quantità di energia e carburante. Un progetto particolarmente utile, se volessimo instaurare una base umana su Marte o sulla Luna, come si propone di fare la Missione Artemis della Nasa.

L'alternativa più efficiente ad un razzo, sarebbe dunque quella di installare un cavo estremamente lungo - dalla superficie della Terra fino in orbita - e avere una capsula che si sposta su e giù tramite questo cavo.

Idea intrigante, ma che presenta non poche sfide per la realizzazione.

Uno dei problemi maggiori riguarda il cavo: come fare per mantenerlo in tensione, e come evitare che nessun tipo di detrito spaziale (o condizione atmosferica) ne comprometta l'integrità?

Avendo studiato l'argomento a fondo, il professore di fisica Stephen Cohen potrebbe avere l'idea perfetta per costruire un ascensore spaziale. Il suo piano prevede un satellite in orbita geosincrona con la Terra, ad una distanza di circa 36,000km dalla superficie, simile a molti altri satelliti. Da questo bisognerebbe far cadere il lungo cavo e nel contempo usare del carburante per allontanarsi ulteriormente dalla Terra. Grazie agli effetti della forza gravitazionale e centrifuga, il cavo rimarrebbe teso e sarebbe possibile fissarlo a terra.

Detto fatto dunque, abbiamo il nostro ascensore spaziale. Sfortunatamente, non siamo ancora in possesso delle tecnologie adeguate. Il cavo avrebbe bisogno di una resistenza specifica pari a 50 volte quella dell'acciaio.

Cohen - che per il momento ha deciso di ignorare il problema e lasciare che i suoi colleghi ingegneri lo risolvano - crede ci vorranno più o meno 10 anni per sviluppare il materiale adatto. Dopodiché, potremmo iniziare a costruire i primi ascensori spaziali intorno al 2040, decennio in cui cominceremo a partire per Marte.

Un pensiero tanto folle quanto affascinante. Molti scienziati rimangono ancora scettici, ma il futuro può sempre nascondere delle sorprese.