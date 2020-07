Questa è un'ascia creata 1.4 milioni di anni fa dall'Homo erectus

Nel sito Konso-Gardula dell'Etiopia, un'area piena di strumenti in pietra e fossili attribuiti a H. erectus, è stata trovata una vecchia ascia creata dall'osso di una ippopotamo di circa 1.4 milioni di anni fa.

L'ascia in osso "suggerisce che la tecnologia dell'Homo erectus fosse più sofisticata e versatile del previsto", afferma il paleontologo Katsuhiro Sano dell'Università Tohoku di Sendai. Nel loro insieme, questi risultati mostrano che, diverse centinaia di migliaia di anni prima di quanto precedentemente noto, gli strumenti dell'H. erectus consistevano in oggetti che richiedevano una serie di operazioni precise per la produzione, come asce in pietra e ossa, nonché strumenti più semplici che potevano essere realizzati rapidamente.

Nel dettaglio, l'osso fa parte della gamba di un ippopotamo con una "lama" di circa 13 centimetri. Uno o più produttori di utensili hanno tagliato l'osso per plasmare la forma finale. I segni di usura indicano che l'ascia è stata utilizzata per il taglio o la segatura.

Nello stesso sito è stata trovata solo un'altra ascia ossea di età analoga. L'attrezzo in questione di circa 1.3-1.6 milioni di anni fa, dalla gola di Olduvai in Tanzania, contiene meno segni di scheggiature e sagome rispetto all'ascia esaminata nello studio, affermano infine i ricercatori. Lo studio è stato pubblicato il 13 luglio nella rivista Proceedings of the National Academy of Sciences.