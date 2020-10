Ascoltare il canto della balenottera azzurra potrebbe indicarci la sua posizione

Un team di scienziati ha una nuova idea su come salvare le balenottere azzurre (la creatura più grande della Terra) da pericolose collisioni con le navi. Esiste un netto cambiamento nel canto della balenottera appena prima che inizi la sua migrazione annuale verso sud, secondo quanto riferisce Popular Science.

Prestando attenzione a questi cambiamenti, affermano gli scienziati della Stanford University, potremmo essere in grado di mettere in guardia gli operatori navali nell'area della migrazione imminente. Queste creature si trovano in estate nella regione nord-orientale dell'Oceano Pacifico, ma in autunno viaggiano verso la costa dell'America centrale, dove si riproducono e aspettano l'inverno.

Secondo la ricerca del team, pubblicata recentemente sulla rivista Current Biology, le balene cantano di notte, ma passano a una canzone diurna appena prima di iniziare la loro migrazione. "C'è un segnale quasi in tempo reale che ci mostra quello che stanno facendo questi animali in un habitat storicamente difficile da osservare", ha dichiarato a PopSci il biologo di Stanford e coautore dello studio William Oestreich.

Un preavviso della loro posizione sarebbe molto utile sia per le balene che per le navi che si trovano in queste aree. Il motivo è ovvio: le collisioni possono essere distruttive per le navi e fatali per i mammiferi giganti. "Questo potrebbe essere un metodo per gestire in modo più dinamico questi habitat e le rotte di navigazione in un modo che consenta di continuare la navigazione", dichiara infine Oestreich, "ma anche in un modo sicuro per queste popolazioni di balene".