Dove ascoltare musica in streaming gratis? Non c'è solo Spotify

Oggi parliamo di musica gratis e no, non intendiamo come nel caso della TV gratuita a patto di rinunciare alla privacy. Esistono numerose piattaforme di streaming musicale e non sono affatto poche quelle che prevedono anche piani di ascolto gratuito o quasi.

La prima è ovviamente Spotify, che ha sia piani gratuiti che premium, ma non è l'unica. La più interessante è forse Amazon Music, dato che in molti già avranno sottoscritto un abbonamento annuale o mensile ai benefici di Amazon Prime, che prevedono anche l'ascolto senza limiti e senza pubblicità di un catalogo di oltre 100 milioni di brani in alta qualità e di una vasta libreria di podcast.

Tuttavia, Amazon Music ha anche un piano completamente gratuito, pensato per chi non ha una sottoscrizione Prime e che consente di ascoltare una libreria relativamente limitata ma comunque abbastanza completa di brani musicali e podcast con qualche interruzione pubblicitaria. L'audio HD, invece, è limitato ai soli utenti "Unlimited".

Anche YouTube Music prevede un piano gratuito e uno a pagamento. Quello gratuito vi darà accesso alla vasta libreria della piattaforma rossa, ma senza riproduzione in background, senza download e con interruzioni pubblicitarie.

Altre piattaforme dotate di un piano gratuito sono Tidal e Deezer, mentre per gli amanti della mela, Apple Music non offre questa possibilità, ma ecco a voi il trucco: con l'acquisto di un dispositivo Apple compatibile con la promozione, avrete l'opportunità di riscattare ben 6 mesi di abbonamento premium senza spendere un centesimo.