Ascoltare Spotify senza pagare? Così c'è la selezione delle canzoni

Sul mercato ci sono un buon numero di soluzioni che permettono di ascoltare musica gratuitamente in streaming. Tuttavia, i grandi servizi musicali mettono giustamente il loro catalogo dietro abbonamento, quindi è richiesto pagare una certa somma per accedervi. Al netto di questo, potreste non saperlo, ma anche Spotify ha delle feature gratuite.

Sì. avete capito bene: iscrivendosi al servizio senza sborsare alcunché, risulta effettivamente possibile accedere al piano gratuito di Spotify. Come potreste già sapere, da smartphone quest'ultimo è molto limitato: non c'è infatti la possibilità di scegliere le canzoni che si vogliono, se non in ambiti specifici come alcune playlist realizzate ad hoc per l'utente. C'è poi un numero di skip limitato e in generale la pubblicità del Premium non tarda a comparire.

Qual è dunque il punto? Una cosa che potreste non sapere è che utilizzando Spotify da computer, ad esempio mediante l'apposita app per PC Windows, le funzionalità accessibili mediante un comune account gratuito si ampliano. Infatti, al contrario di quanto avviene su dispositivi mobili, in questo caso si può accedere alla discografia di un artista, potendo selezionare quale brano riprodurre.

Certo, ci sono comunque delle funzionalità limitate, come la questione download, ma valeva la pena sottolineare questa possibilità, che non esattamente tutti potrebbero conoscere. Per il resto, se volete sbloccare tutte le feature, potreste voler approfondire la sottoscrizione Premium direttamente mediante il portale ufficiale di Spotify. In quest'ultimo si legge che l'abbonamento Premium consente di ascoltare qualsiasi brano "anche su dispositivo mobile".