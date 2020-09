Ascoltiamo insieme le fantastiche melodie della Via Lattea grazie alla "sonificazione"!

Nello spazio si sa, c’è quanto di più simile al vuoto si possa immaginare. Ergo, senza un mezzo in cui propagarsi, i suoni del cosmo diventano solo un miraggio e un sogno. Grazie ad un progetto denominato System Sounds però, la musica è cambiata, letteralmente.

Grazie al programma di apprendimento “Universe Of Learning” della NASA - che fornisce risorse ed esperienze scientifiche per consentire ai giovani, alle famiglie e agli studenti di qualsiasi età di comprendere come funziona l’universo in maniera semplice e intrigante – ha preso vita il progetto System Sounds: una ricerca volta a trasformare i segnali dell’universo in pura musica.

I segnali in questione sono quelli elettromagnetici captati da diversi osservatori del mondo, un po’ come se ognuno suonasse il proprio spartito: dal telescopio spaziale Hubble son state prese le lunghezze d’onda del visibile, dallo Spitzer Space Telescope le radiazioni in infrarosso e infine, dal Chandra X-Ray Observatory, le radiazioni X. Da tutti e tre son stati estratti i dati che riguardano altrettante parti fondamentali della nostra Via Lattea: il cuore di tenebra della nostra galassia “Sagittarius A*”, la fucina stellare dei “Pilastri della Creazione” e infine il residuo di supernova “Cassiopeia A”.

La “sonificazione” produce dei suoni che cambiano a seconda della posizione e della luminosità delle sorgenti celesti: la luce degli oggetti situati nella parte superiore dell'immagine viene tradotta come toni più acuti mentre l'intensità della luce controlla il volume. Stelle e sorgenti compatte vengono convertite in singole note, mentre estese nubi di gas e polvere producono un suono in evoluzione. Il crescendo della composizione avviene quando si raggiunge la regione luminosa in basso a destra dell'immagine, dove risiede il buco nero supermassiccio sopraccitato.

Difficile però poter spiegare a parole il magnifico lavoro eseguito dagli scienziati del System Sounds, quindi qui sotto potete trovare i file audio originali per i tre siti mappati:

Ciascuna “composizione” non dura più di un minuto, quindi prendetevi qualche momento di pausa e rilassatevi nel sapere di star godendo di un vero canto stellare.

Qual è la vostra preferita? Le trovate rilassanti? Fatecelo sapere nei commenti!