L'ASI firma un'importante Dichiarazione d'intenti con la NASA per le Missioni Artemis

È di recente annuncio che l’Agenzia Spaziale Italiana, dopo una conferenza ufficiale tenutasi a Palazzo Chigi con il direttore NASA Jim Bridenstine, ha firmato una dichiarazione nella quale si conferma la volontà di sviluppare una cooperazione bilaterale nel Programma Artemis per il ritorno degli esseri umani sulla Luna.

Da poche ore si è conclusa la diretta streaming di ambito spaziale tra il Governo italiano e quello statunitense. Diverse sono state le dichiarazioni dei personaggi di spicco presenti alla conferenza e il primo a rilasciare una dichiarazione è stato Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo spazio: “la dichiarazione di intenti che firmiamo oggi è per l’Italia un riconoscimento delle nostre eccellenze scientifiche e produttive. Una missione basata sulla reciproca stima e su un approccio innovativo che viene chiamato New Space Economy. L’obiettivo è quello di allargare il mercato agli operatori commerciali, non solo esclusivamente spaziali. La missione Artemis è l’inizio di un entusiasmante cammino nella storia dello spazio.”

A queste parole ha fatto eco poi il direttore generale dell’ASI Giorgio Saccoccia: “Grande soddisfazione per la firma di questa Dichiarazione d’Intenti tra il Governo Italiano e quello degli Stati Uniti per il programma di esplorazione lunare Artemis che conferma la storica amicizia tra i due Paesi e la lunga tradizione di cooperazione.”

Gli Accordi Attuativi, nello specifico, mettono in dettaglio il contributo fondamentale che l’Italia garantirà fornendo i moduli abitativi per l'equipaggio, la conduzione di esperimenti e indagini scientifiche sulla superficie lunare, e la fornitura di servizi di telecomunicazione attraverso risorse di superficie e costellazioni orbitali lunari.

Le missioni Artemis - vi ricordiamo - dovrebbero partire verso la fine del 2021 e, dopo un paio d’anni, portare la prima donna e il prossimo uomo sulla superficie lunare con Artemis III, nel 2024.

L'italia, inoltre, è in prima linea anche per moltissime missioni ESA, come l'ExoMars 2022 che sta venendo ultimata negli stabilimenti di Torino della Thales Alenia Space.