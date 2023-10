In Asia si sta diffondendo sempre di più un'epidemia di congiuntivite

Un'ondata di congiuntivite virale, comunemente nota come "occhio rosa", sta travolgendo centinaia di migliaia di persone in Vietnam, India e Pakistan. Questa epidemia, che sembra prosperare in condizioni di alta umidità, ha visto un'escalation durante i mesi estivi, caratterizzati da ondate di calore e piogge record.

A settembre, in un tentativo di emergenza di contenere la diffusione del virus, decine di migliaia di scuole in questi paesi sono state temporaneamente chiuse. Solo in un giorno di settembre, le autorità sanitarie del Punjab, in India, hanno registrato 13.000 nuovi casi di questa fastidiosa infiammazione degli occhi.

Nel complesso, la città ha registrato oltre 86.000 casi in quel mese. Nel frattempo, in Pakistan, il numero di persone affette ha raggiunto quasi le 400.000 unità a livello nazionale. La congiuntivite virale è particolarmente contagiosa, con alcuni virus in grado di sopravvivere su superfici fino a 30 giorni. Sebbene non esista una cura per l'occhio rosa, i pazienti devono attendere che il loro sistema immunitario combatta il virus, il che può richiedere due settimane o più.

Durante questo periodo, è essenziale rimanere a casa per evitare una diffusione più ampia nella comunità. In Vietnam, gli ospedali hanno riferito che il 20% dei casi osservati nei bambini comporta gravi complicazioni. Con l'evolversi del clima e le crescenti preoccupazioni per la salute globale, è fondamentale che i governi si preparino a future epidemie di congiuntivite (e molte altre ancora) e sensibilizzino il pubblico su come riconoscere i sintomi e isolarsi adeguatamente.