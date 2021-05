In Asia il rischio ambientale è di proporzioni immense

In tutto il mondo più di 400 grandi città, con una popolazione totale di 1,5 miliardi di abitanti, sono a rischio ambientale "alto" o "estremo" a causa di una combinazione di fattori allarmanti. Dall'inquinamento mortale, alla scarsità delle risorse idriche, senza tralasciare alte temperature, disastri naturali e cambiamenti climatici.

In cima a questa allarmante classifica c'è Giacarta, imponente capitale indonesiana, che è completamente soggiogata da inquinamento, inondazioni ed ondate di caldo insostenibile. Ma l'Inda, che ospita 13 delle 20 città più a rischio del mondo, non è da meno poiché le proiezioni la vedranno peggiorare ulteriormente più di ogni altro paese preso in esame.

Delhi è già al secondo posto dell'indice globale delle 576 città a più alto rischio, seguita da Chennai, Agra, Kanpur, Jaipur e Mumbai con i sui 12,5 milioni di abitanti. Prendendo anche solo in esame l'inquinamento atmosferico, che causa più di 7 milioni di morti all'anno (1 milione solo in India), le 20 città con la peggiore qualità dell'aria al mondo sono tutte nel subcontinente indiano, con Delhi in pole position.

Al di fuori dell'Asia, Medio Oriente e Nord Africa si spartiscono la percentuale più alta di "città ad elevato rischio ambientale". Sono tutte realtà che fanno ancora affidamento in larga misura sulla combustione di carbone ed altri combustibili fossili, sede di più della metà della popolazione mondiale, con pessima qualità dell'aria, scarsità d'acqua e pericoli naturali.

Trentacinque delle 50 città più colpite in tutto il mondo da inquinamento idrico si trovano in Cina, così come quasi tutte quelle che si ritrovano in una condizione di alto rischio idrogeologico. Pur essendo paesi trainanti per l'economia mondiale, i cambiamenti climatici, la pressione demografica, l'inquinamento ambientale e le condizioni meteorologiche estreme stanno sempre più minacciando questo loro ruolo di generatori di ricchezza.

Uno sviluppo sostenibile ed un cambiamento delle abitudini sono è una necessità che non è più possibile procrastinare.