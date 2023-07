L'aspartame, contenuto soprattutto nelle bevande 'zero calorie', causa tumori?

L'aspartame, un dolcificante artificiale molto diffuso, è al centro di un dibattito che dura da decenni. Secondo una recente notizia di Reuters, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) potrebbe presto classificare la sostanza come "possibilmente cancerogeno per l'uomo", ma vediamo tutto quello che sappiamo sulla questione.

Questa decisione sarebbe basata su una valutazione dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), un organo dell'OMS che studia - appunto - i tumori. L'IARC prende in considerazione tutte le prove disponibili su una sostanza e decide se quest'ultima possa essere cancerogena in qualsiasi quantità.

Nel frattempo, un altro organo dell'OMS, il Comitato di Esperti congiunto OMS e Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura (JEFCA), pubblicherà la sua valutazione del rischio sull'aspartame lo stesso giorno. I ricercatori del JEFCA studiano specificamente gli additivi alimentari per i loro rischi per la salute e hanno stabilito molte volte che l'aspartame, a dosi ragionevoli, è sicuro per il consumo umano.

Il dolcificante, protagonista di molte bevande zero calorie che causano effetti molto particolare ai topi, è stato brevettato nel 1970 come Nutrasweet, uno dei nomi sotto cui è ancora venduto, e negli anni '90 è stato oggetto di un panico mediatico che includeva minacce alla salute oltre al cancro. I persistenti rumors sui collegamenti dell'aspartame a quasi tutte le condizioni possibili risalgono a quello che è noto come le "accuse di Nancy Markle": una lettera che collegava la "MALATTIA DELL'ASPARTAME!" alla fibromialgia.

Non ci resta che attendere, quindi, la pubblicazione delle nuove valutazioni del rischio da parte dell'OMS.