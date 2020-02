L'aspettativa di vita negli Stati Uniti è aumentata per la prima volta dopo quattro anni

Secondo quanto annunciato i funzionari del Centers for Disease Control and Prevention (CDC), l'aspettativa di vita negli Stati Uniti è appena aumentata per la prima volta in quattro anni. Ciò significa, in pratica, che i bambini nati nel 2018 vivranno, in media, un mese in più rispetto a quelli nati nel 2017.

Sebbene lieve, l'incremento è significativo perché l'aspettativa di vita negli Stati Uniti è stata in calo, o è rimasta stabile, negli ultimi quattro anni. Si tratta, infatti, di un segnale incoraggiante nei miglioramenti dei trattamenti contro il cancro e altre malattie. La notizia segue un rapporto dell'American Cancer Society all'inizio di questo mese. Si è scoperto che i tassi di mortalità per cancro stanno diminuendo più rapidamente, sceso del 2.2% tra il 2016 e il 2017.

"Ciò è in gran parte guidato dal declino del fumo, ma anche a causa dei miglioramenti nel trattamento di alcuni tumori come il melanoma", afferma ad Insider l'autore dello studio Rebecca Siegel. "C'è anche una diagnosi precoce per diversi tumori, come il cancro al seno e al carcinoma del colon-retto." Anche il tasso di mortalità infantile è diminuito del 2.3% tra il 2017 e il 2018, secondo il CDC.

"Dovremmo ancora preoccuparci di cose che invertiranno questa tendenza, come l'obesità", afferma Stan Gerson, direttore del Case Comprehensive Cancer Center. Le 10 principali cause di morte sono ancora malattie cardiache, cancro, lesioni involontarie, malattie respiratorie inferiori croniche, ictus, Alzheimer, diabete (che potrebbe presto migliorare grazie ad un cerotto smart), influenza e polmonite, malattie renali e suicidio. Il tasso di mortalità per suicidio, inoltre, è il più alto dal 1941.

L'aumento dei suicidi negli adolescenti maschi è particolarmente preoccupante. Mentre alcune persone hanno ipotizzato che sia dovuto alla costante pressione dei social network e del bullismo, i ricercatori hanno scoperto che anche lo stress finanziario, la povertà infantile e la disoccupazione sono fattori che incidono su questa tendenza.