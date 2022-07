Ecco gli aspetti culturali e storici che non conoscevi dell'Ebraismo: resterai stupito

L'ebraismo è una delle religioni più antiche del mondo che viene praticata ancora oggi. Risale a quasi sei millenni ed è la prima religione monoteista conosciuta ad essere stata stabilita nel mondo, secondo History.

Tutto inizia con Abramo, che è la prima persona a cui Dio ha parlato, ed è considerato il patriarca della religione. Si dice che Dio e Abramo abbiano creato un patto, in cui gli ebrei avrebbero servito Dio in cambio di essere consegnati sani e salvi nella terra di Israele. Più di un millennio dopo, Dio diede a Mosè i Dieci Comandamenti dopo aver condotto gli ebrei fuori dalla schiavitù dei faraoni in Egitto.

L'ebraismo moderno assume diverse forme, la più importante è l'ebraismo ortodosso, riformista e conservatore. Nel 1948 fu creato il paese di Israele e il primo ministro David Ben-Gurion lo proclamò il primo stato ebraico in 2000 anni. L'ebraismo è un'antica cultura piena di ricca storia e tradizione, ma c'è ancora molto che le persone non conoscono.

Le persone che hanno familiarità con l'ebraismo hanno senza dubbio sentito parlare della Torah e ne comprendono il significato. Tuttavia, altri potrebbero non rendersi conto che la Torah è solo uno dei tre testi religiosi a cui guardano i seguaci della religione. Nel giudaismo, la scrittura più importante è conosciuta come Tanakh, una combinazione di tre insegnamenti religiosi separati.

La prima parte del Tanakh è la Torah, nota anche come Bibbia ebraica o Pentateuco, che contiene i cinque libri di Mosè. La seconda parte è chiamata Nevi'im, o Profeti, ed è divisa in due sezioni: gli Antichi Profeti e gli Ultimi Profeti. L'ultimo insieme di insegnamenti è noto come Ketuvim, che significa Scritti. Il Ketuvim è composto principalmente da teologia e poesia.

Essendo la religione monoteista più antica del mondo e il capostipite del cristianesimo e dell'Islam, ci si potrebbe aspettare che la popolazione ebraica nel mondo sia largamente diffusa. Tuttavia, secondo il Pew Research Center, nel 2010 gli ebrei costituivano solo lo 0,2% della popolazione mondiale, la percentuale più piccola tra le principali religioni organizzate.

Secondo la Biblioteca virtuale ebraica, nel 2021 c'erano circa 15 milioni di ebrei in tutto il mondo. La stragrande maggioranza di questi, oltre il 90%, risiede negli Stati Uniti o in Israele. C'è anche una popolazione significativa in Francia e Canada, poiché hanno poco meno di mezzo milione di ebrei ciascuno. Tuttavia, oggi in Europa ci sono solo 1,3 milioni di ebrei, un agghiacciante promemoria del fatto che oltre 6 milioni furono uccisi durante l'Olocausto nella Seconda guerra mondiale.

Sebbene siano andate tutte perse nella storia da oltre 2.500 anni, c'erano una volta 12 tribù di Israele nell'antico regno di Canaan, altrimenti noto come Palestina. Secondo il Tanakh, fu sotto la guida di Giosuè, successore di Mosè, che il popolo ebraico conquistò Canaan. In seguito, Giosuè decise di dividere la terra tra i 12 figli e nipoti di Giacobbe. In seguito, Giacobbe cambiò il suo nome in Israele, motivo per cui divennero note come le 12 tribù d'Israele.