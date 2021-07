Che aspetto aveva l'anguria? Ecco la storia del frutto estivo per eccellenza

Quando si pensa al frutto frutto estivo per eccellenza, non si può non pensare all'anguria. Sarete quindi curiosi di sapere che, in passato, il cocomero non era per niente di questo colore e, soprattutto, non aveva lo stesso sapore zuccherino. Detto questo: da dove proviene l'anguria? Che aspetto aveva in passato?

Il frutto non proviene dalla Mezzaluna Fertile dell'antica Mesopotamia, come molti pensavano in precedenza. I genomi moderni dell'anguria, infatti, sembrano provenire da un tipo di cocomero selvatico sudanese. Quest'ultimo ha delle differenze davvero notevoli rispetto al suo parente più famoso: ha la polpa di colore bianco, non è molto dolce ed è utilizzato principalmente come mangime per gli animali.

La somiglianza genetica tra le due specie ha portato i ricercatori a concludere che il frutto sudanese sia molto probabilmente un precursore dell'anguria domestica, secondo quanto afferma da uno studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences. É molto probabile che in passato gli antichi contadini coltivassero varianti non amare dell'anguria selvatica, aumentando la sua dolcezza attraverso la selezione umana. Lo stesso vale per il colore rosso.

Quando tutto ciò avvenne e quale civiltà sia la protagonista di questo "miracolo" è leggermente meno chiaro. Dipinti trovati in Egitto suggeriscono che l'anguria fu molto probabilmente addomesticata intorno a 4.400 anni fa o a breve distanza dall'antico impero.

"Potrebbero essere stati gli antichi Numbiani ad addomesticare il frutto e commerciarlo con gli antichi egizi. O potrebbero essere stati gli egiziani. Ciò che la mia ricerca suggerisce è che l'anguria venne selezionata per la prima volta in questa zona, e gli antichi egizi la mangiavano", afferma infine Susanne Renner, botanica dell'Università Ludwig Maximilian di Monaco di Baviera, in Germania.

Qui sotto potrete osservare un antico dipinto egizio in cui è possibile scorgere chiaramente un'anguria. Insomma, se amate questo frutto (o la birra!) avete qualcosa in comune con questo incredibile popolo.