Ecco l'aspetto dei detriti del razzo cinese che si schianteranno sulla Terra

Sabato 8 maggio 2021 un razzo Long March 5B dovrebbe scontarsi con l'atmosfera, sebbene nessuno possa ancora individuare la data, l'ora o il luogo. Poiché la resistenza atmosferica cambia in modo significativo al variare dell'attività solare, sapremo solamente poche ore prima il luogo esatto dello schianto. Questo è un problema.

Gli eventuali pezzi rimanenti potrebbero colpire la superficie del nostro pianeta, nonostante sia composto per il 70% della sua superficie da oceani e la restante parte da aree disabitate, la probabilità che colpisca qualche area abitata esiste, ma è davvero esigua (nonostante gli esperti non possano escludere l'eventualità).

L'astrofisico italiano Gianluca Masi, che gestisce il Virtual Telescope Project online, ha ottenuto un'esposizione di 0,5 secondi del razzo in caduta (visibile in calce alla notizia), utilizzando un telescopio robotico Paramount da 43 centimetri. "Al momento dell'imaging, lo stadio del razzo si trovava a circa 700 km dal nostro telescopio, mentre il Sole era a pochi gradi sotto l'orizzonte, quindi il cielo era incredibilmente luminoso", scrive Masi in una descrizione dell'immagine.

Il 28 aprile la Cina ha lanciato un razzo Long March 5B per consegnare in orbita il modulo centrale della nuova stazione spaziale cinese, possedendo un solo stadio, una volta finita la sua spinta propulsiva non ha più possibilità di correggere la sua orbita, quindi la sua caduta è controllata solo da fattori esterni, come le forze di attrito con l'atmosfera (così come vi abbiamo riportato precedentemente nella nostra notizia).

Questa non è la prima volta che succede qualcosa del genere. Un altro stadio del razzo Long March 5B è caduto nel maggio 2020; i pezzi di quel booster sono caduti principalmente nell'Oceano Atlantico, ma alcuni detriti hanno colpito l'Africa occidentale, compresi i villaggi abitati della Costa d'Avorio. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell'incidente.

Questo episodio sottolinea solo una cosa: la necessità di fare delle leggi speciali per evitare la creazione di spazzatura spaziale nell'orbita della Terra.