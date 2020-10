Questo è l'aspetto di un futuro spazioporto super-tecnologico di Tokyo

Diverse società in Giappone hanno collaborato per creare un progetto per una nuova generazione di spazioporti costruiti come parte del paesaggio urbano. Lo spazioporto futuristico sorge da un'isola che galleggia proprio nella baia di Tokyo.

Questo teorico luogo comprende strutture di ricerca e business, un'accademia, negozi, un hotel, un ristorante che serve cibo per astronauti, un cinema 4D IMAX, un museo d'arte, una palestra, un acquario e una discoteca. Ovviamente tutte queste strutture saranno a tema spaziale. Per rendere accessibile lo spazioporto, sono state inclusi una rete di ponti che trasportano auto elettriche e treni autonomi, integrando perfettamente l'isola galleggiante con la città.

A differenza dei tradizionali lanciarazzi verticali, Spaceport City - così soprannominata momentaneamente l'idea - è progettata per astronavi suborbitali più simili a degli aerei che decollano orizzontalmente. Altra idea che non è ancora stata realizzata, ma che sarà portata avanti in futuro da compagnie come Blue Origin e Virgin Galactic.

Spaceport City, inoltre, darà a tutti coloro che sono disposti a pagare la possibilità di andare in orbità, un obiettivo che diverse compagnie private vogliono attuare in futuro, dando il via al cosiddetto "turismo spaziale". Questo non è il primo progetto del genere; a Houston, sono in corso i lavori per trasformare l'aeroporto di Ellington in uno spazioporto commerciale.

Nonostante ci voglia ancora molto per vedere realizzata qualcosa del genere, il design può darci un'idea di quello che vedremo in futuro nelle principali città del mondo.