È questo l'aspetto dell'Homo di Denisova, vissuto tra i 70.000 e 40.000 anni fa

Non sappiamo molto sull'Homo di Denisova, una specie vissuta sulla Terra in un periodo compreso tra 70.000 e 40.000 anni fa. L'ominide, vissuto a fianco dell'Homo sapiens e di Neanderthal, mostrava delle caratteristiche differenti da quest'ultimo.

L'esistenza dell'Homo di Denisova è stata scoperta solo di recente, ed esattamente nel 2008 in una grotta in Siberia. Le uniche prove in nostro possesso dell'esistenza dell'ominide sono tre denti, un mignolo e la parte inferiore di una mascella.

Nonostante il poco materiale a disposizione, queste poche ossa sono bastate per ricostruire lo scheletro del Denisova. L'impresa è stata compiuta da Liran Carmel, professoressa di genetica della Hebrew University a Gerusalemme.

Il team della donna ha sviluppato una tecnologia capace di decifrare il DNA antico e i modelli di attività dei geni. Il DNA identifica il colore della pelle, degli occhi e i capelli, ma mappando l'attività dei geni è possibile cogliere le differenze tra due specie.

Grazie a questo metodo, i ricercatori hanno trovato ben 56 tratti, la maggior parte nel cranio, che differenziavano l'uomo di Denisova da quello di Neanderthal. C'erano anche delle somiglianze, come una fronte inclinata e una faccia lunga.Tuttavia, il cranio e l'arco dentale erano più grandi nell'Homo di Denisova.

La ricostruzione scheletrica, insieme al rendering della testa e del viso di una ragazza di 13 anni sono stati pubblicati sulla rivista Cell.

La scoperta di più materiale genetico aumenterebbe la qualità del rendering. Ciononostante, l'impresa che sono riusciti a compiere gli scienziati - con il pochissimo materiale a loro disposizione - è da acclamare.