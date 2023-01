Ecco che aspetto ha l'inverno su Marte, ghiaccio secco e fiocchi di neve quadrati

Durante l'inverno sulla Terra le temperatura calano di netto e il tempo cupo e freddo prende il posto delle belle giornate soleggiate estive. Sul nostro pianeta questo periodo dell'anno è incredibilmente volatile, ma che dire degli altri pianeti? L'inverno su Marte è piuttosto simile, ma potenzialmente molto pericoloso.

Marte, essendo il quarto pianeta più vicino al Sole, sulla sua superficie le temperature possono raggiungere -128 gradi Celsius e in questa stagione è possibile veder cadere perfino la neve. Altro che la "snowmageddon" che ha colpito gli Stati Uniti.

Purtroppo non è facile osservare lo scenario innevato marziano perché dall'alto, poiché la neve cade solo sotto la copertura delle nuvole e ai poli - quando c'è più freddo e c'è più buio -, è difficile studiarlo senza la giusta attrezzatura. I veicoli sulla superficie, invece, non possono addentrarsi in questi luoghi a causa delle basse temperature che rischierebbero di friggere i loro circuiti.

Tuttavia grazie al Mars Climate Sounder della NASA, che si trova sul Mars Reconnaissance Orbiter, e utilizza l'imaging a infrarossi, siamo riusciti a creare un'immagine del clima marziano: sul suolo arriva letteralmente del ghiaccio secco e la nevicata è piuttosto estesa nelle zone più pianeggianti dei poli di Marte, ma non sembra arrivare oltre.

La neve e il ghiaccio di Marte sono stati visti sciogliersi in "sculture" gassose dall'aspetto straordinario e le gelate possono formarsi in tutto il pianeta. "Sappiamo che i fiocchi di neve di ghiaccio secco sarebbero a forma di cubo... e sono più piccoli della larghezza di un capello umano", ha dichiarato lo scienziato Sylvain Piqueux del JPL della NASA.