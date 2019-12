L'aspetto di MAMBO-9, una galassia vecchissima, se fosse osservabile alla luce visibile

Questa galassia, chiamata MAMBO-9, è stata osservata usando l'Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) in Cile. Gli astronomi sono estremamente interessati alla sua data di nascita: avvenuta solo 970 milioni di anni dopo il Big Bang.

Recenti osservazioni mostrano che MAMBO-9 contiene al suo interno enormi quantità di gas e polvere. Una galassia di queste dimensioni può raggiungere alti tassi di formazione stellare, producendo alcune migliaia di volte la massa del Sole ogni anno, rispetto alla nostra galassia, che forma tre masse solari all'anno (anche se non è sempre stato così).

Dato questo tasso estremo di formazione stellare, si ritiene che galassie come MAMBO-9 abbiano influenzato l'evoluzione dell'Universo. Gli astronomi rilevarono per la prima volta la luce delle stelle da MAMBO-9 una decina di anni fa, ma i telescopi all'epoca non erano abbastanza sensibili da valutare quanto fosse lontana la galassia.

"Queste galassie tendono a nascondersi in bella vista", afferma Caitlin Casey, autrice principale dello studio e astronomo dell'Università del Texas ad Austin. "Sappiamo che sono là fuori, ma non sono facili da trovare, perché la loro luce stellare è nascosta in nuvole di polvere". ALMA, però, ha un potere speciale: osserva le lunghezze nello spettro elettromagnetico delle onde radio. Ciò ha permesso allo strumento di osservare le stelle oscurate da enormi nuvole di polvere.

Gli astronomi hanno anche misurato il peso della galassia: "La massa totale di gas e polvere nella galassia è enorme: 10 volte in più di tutte le stelle della Via Lattea", afferma Casey. Le osservazioni ALMA hanno anche rivelato un secondo componente del sistema, cosa che suggerisce che la galassia si stia fondendo con un altro sistema galattico.

Future osservazioni di galassie simili aiuteranno gli astronomi a rispondere ad alcune domandi fondamentali sulla struttura dell'Universo.